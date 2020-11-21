Турция не может поставить на вооружение свой танк «Алтай» из-за проблем с двигателем

21.11.2020, 16:22, Разное

Турция в следующие несколько лет не сможет поставить на вооружение страны свой танк «Алтай», у которого наблюдаются проблемы с двигателем, трансмиссией и броней. Они должны были заменить танки из ФРГ Leopard 1A и Leopard 2A, а также из США M48 и M60, стоящие на вооружении Анкары.

Еще в 2019 году Реджеп Эрдоган включил танк турецкой разработки «Алтай» в планы на 2020 год, но закупка осталась исключительно в документах. Специалисты Турции не могут сами решить технологические проблемы, а потому обратились за помощью к экспертам из Южной Кореи. На сегодняшний день проводятся только переговоры по вопросам решения проблем с двигателем и трансмиссией.

По поводу брони «Алтая», турецкая сторона связалась с производителями Франции, однако напряженные отношения между государствами могут аннулировать все соглашения. Потому неизвестно, когда именно турецкая программа по замене танков на отечественные возобновится и их подготовят к производству.