 

Владимир Зеленский: Политики Украины использовали «майдан» в своих личных целях

21.11.2020, 16:22, Разное

Владимир Зеленский высказал свою точку зрения о майдане, произошедшем в Украине в 2013 году. Со слов президента страны, политики различных партий использовали это событие исключительно в своих личных целях.
21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому поводу лидер Украины сегодня опубликовал видеообращение к народу, в котором пояснил не только о текущих событиях, но и о прошлых проблемах страны. Говоря о майдане 2013-14 годов, Владимир Зеленский пояснил о том, кому были выгодны трагические события в центре Киева. Президент уверен, что политики-предшественники воспользовались майданом в своих целях.

Таким способом многие участники политического процесса в Украине всего лишь смогли добиться получения определенных должностей и повышения своего социального и материального статуса. Зеленский призвал не просто помнить ключевые моменты истории Украины, но и делать из них соответствующие выводы. Глава государства подчеркнул, что простой народ надеялся вследствие революции достичь желаемых перемен. Однако политики рассчитывали только на личные выгоды, что и привело к существующим сейчас проблемам. Президент призвал и дальше всем вместе строить по-настоящему новую страну, в которой главными будут не прошлые заслуги или фамилии, а основные человеческие ценности.

Владимир Зеленский сравнил майдан 2013-14 годов с голодовкой студентов в октябре 1990 года, которая стала одним из факторов, приведших к получению Украиной независимости. Стоит отметить, что в ходе противостояния в центре Киева, получившего название «Евромайдан», было убито порядка ста протестующих и около 23 правоохранителей и бойцов подразделения «Беркут». Эти преступления не раскрыты до сих пор, несмотря на обещания властей.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Мнение: Теневой бан РИАН в Твиттере, изгнание Фейсбука из России и альтернативы Гуглу в Европе

03.10 / Московские пенсионеры требуют вернуть зрителей в студии политических ток-шоу

26.08 / Армия свободных людей президенту Путину не нужна

20.10 / Поклонники восхитились роскошными формами Светланы Лободы в купальнике от Dior

16.05 / Ученые: вылечить самые страшные инфекции помогут не антибиотики

21.09 / Мнение: О самом стремительном переобувании ценой 1,5 млрд долларов

17.09 / Лукашенко грозят более радикальные протесты

21.10 / Российский депутат: Эрдоган пытается шантажировать Путина встречей с Зеленским

04.07 / Мнение: Как “русские” евреи изменили Израиль

25.07 / Россия обижает молдаван

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска