Владимир Зеленский: Политики Украины использовали «майдан» в своих личных целях

21.11.2020, 16:22, Разное

Владимир Зеленский высказал свою точку зрения о майдане, произошедшем в Украине в 2013 году. Со слов президента страны, политики различных партий использовали это событие исключительно в своих личных целях.

21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. По этому поводу лидер Украины сегодня опубликовал видеообращение к народу, в котором пояснил не только о текущих событиях, но и о прошлых проблемах страны. Говоря о майдане 2013-14 годов, Владимир Зеленский пояснил о том, кому были выгодны трагические события в центре Киева. Президент уверен, что политики-предшественники воспользовались майданом в своих целях.

Таким способом многие участники политического процесса в Украине всего лишь смогли добиться получения определенных должностей и повышения своего социального и материального статуса. Зеленский призвал не просто помнить ключевые моменты истории Украины, но и делать из них соответствующие выводы. Глава государства подчеркнул, что простой народ надеялся вследствие революции достичь желаемых перемен. Однако политики рассчитывали только на личные выгоды, что и привело к существующим сейчас проблемам. Президент призвал и дальше всем вместе строить по-настоящему новую страну, в которой главными будут не прошлые заслуги или фамилии, а основные человеческие ценности.

Владимир Зеленский сравнил майдан 2013-14 годов с голодовкой студентов в октябре 1990 года, которая стала одним из факторов, приведших к получению Украиной независимости. Стоит отметить, что в ходе противостояния в центре Киева, получившего название «Евромайдан», было убито порядка ста протестующих и около 23 правоохранителей и бойцов подразделения «Беркут». Эти преступления не раскрыты до сих пор, несмотря на обещания властей.