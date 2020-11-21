Стали известны детали необычного завещания Романа Виктюка

21.11.2020, 16:22, Разное

17 ноября на 85 году жизни скончался знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк. Актриса Людмила Погорелова раскрыла детали необычного завещания коллеги.

Роман Григорьевич скончался в одной из столичных больниц в результате инсульта, который, возможно, стал одним из осложнений коронавируса. Для театрального мира смерть Романа Виктюка стала настоящей трагедией. За многие годы своей работы актер и режиссер добился огромного признания как на родине, так и далеко за ее пределами. Виктюк стал одним из немногих театралов, удостоенных звания народного артиста сразу двух стран, Украины и России. Попал в копилку всевозможных наград артиста даже орден «За интеллектуальную отвагу», учрежденный одним из украинских изданий.

На прощании с умершим 20 ноября не смогли присутствовать многие его близкие, проживающие в Украине. Из всей родни великого режиссера приехала в Москву только племянница. При этом для многих поклонников Виктюка в РФ стало неожиданностью необычное завещание звезды. Как оказалось, в РФ состоялось только церемония прощания с ним, далее его тело увезут из страны.

Согласно последнему пожеланию Романа Григорьевича, похоронят его в Украине. Его последнее пристанище будет находиться во Львове, рядом с могилами его семьи. В фамильном склепе Виктюков похоронена мама режиссера, которую он беззаветно любил. По данным Людмилы Погореловой, во Львове уже заказана панихида за великим соотечественником. После прощания в Первом театре Львова Виктюк будет похоронен на Лычаковском кладбище Львова.