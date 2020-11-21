А он — Д’Артаньян

21.11.2020, 16:14, Разное

Бороться с империей экс-губернатора Белгородской области Савченко отправили любителя переодеваний из правительства Ставрополья.

«Канун Восьмого марта — испытание для любого мужчины. Но сегодняшнее поздравление женщинам — это нечто особенное, — на этих словах гражданин на видео в инстаграме, уже стоящий в костюме мушкетера, надевает на себя парик, шляпу, берет в руки шпагу и делает героически-страдальческое лицо. — Дожить бы до вечера!» Мужчина в кадре — Вячеслав Гладков, ставленник замглавы администрации президента Сергея Кириенко, бывший зампредседателя правительства в Ставрополе, а с вечера 18 ноября — исполняющий обязанности губернатора Белгородской области. Руководить обезглавленным регионом едет «гасконец» родом из пензенских мест.

Белгородская область после внезапного ухода последнего ельцинского губернатора Евгения Савченко находилась без руководства два месяца и один день. Ну, как — без руководства: формально всем пытался руководить назначенный Савченко за день до отставки вице-губернатор Денис Буцаев, внук адвоката экс-главы региона. Но после серии статей «Новой» «Белгород грехов» и после официального заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что «царек не согласован», на Буцаева в области элиты смотрели лишь с позиции, кто его заменит.

Денис Буцаев. Фото: РИА Новости

И очень рассчитывали — по крайней мере, уже примерно прикинули варианты сотрудничества, — на бывшего министра транспорта Евгения Дитриха. Согласно неофициальной версии, Дитриху сделали предложение возглавить регион, но он внезапно отказался. На деле, объясняет близкий к региональному блоку в администрации президента эксперт «Новой», все было совсем по-другому.

«Кириенко считает, что он великий кадровый менеджер. Выходит заметка в СМИ, что имярек согласован губернатором в регион. При этом имярек об этом ни сном, ни духом — ни Вайно, ни Кириенко с ним не разговаривали. «Кандидат» берет эту заметку и бежит разруливать ситуацию обратно. Это вброс на предмет «согласится или нет». Дитриху этот пост не нужен был, для него такая должность — понижение», — объясняет собеседник «Новой». В итоге бывший министр транспорта спокойно стал главой государственной транспортной лизинговой компании, а в Белгородской области на месте губернатора продолжила зиять дыра.

Эту дыру и закрыли Вячеславом Гладковым. Что известно про этого чиновника?

Вячеславу Гладкову 51 год, он родился в селе Кучки Каменского района Пензенской области. По первому образованию он экономист, специалист в сфере муниципального управления и магистр менеджмента. Но кандидатскую диссертацию Гладков защищал в Чечне: в 2012 году его работа «Формирование и развитие региональных сельскохозяйственных кооперативных рынков (на материалах Пензенской области)» была принята в Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика М. Д. Миллионщикова.

В 2000 году предприниматель Гладков устроился на работу в администрацию закрытого «атомного» города Заречный — одного из десяти ЗАТО, которые официально являются территорией корпорации «Росатом». В начале нулевых корпорацию «Росатом» по случайному совпадению возглавлял нынешний замглавы АП Сергей Кириенко. В 2009 году Гладков стал главой Заречного как раз по предложению «Росатома» — такова законная процедура выбора глав ЗАТО.

При Гладкове Заречный, обнесенный колючей проволокой, заботливо опекаемый «Росатомом», живущий без мигрантов, нуворишей и острых социальных проблем, вдруг становится едва ли не самым протестным городом Пензенской области. В 2011 году на выборах в Госдуму «Единая Россия», членом которой Гладков является с 2008 года, набирает в городе всего 37,1% голосов, а КПРФ — 26,7%, хотя в целом по Пензенской области «единороссы» смогли набрать 56,3%. Выборы президента в марте 2012 года Гладков тоже «провел» не блестяще: в Пензенской области Владимир Путин набрал 64,3%, а в Заречном — 59,4%.

— Как политический менеджер Гладков мне показался крайне слабым. Люди из аппарата правительства и «Единой России», которые плотно работали с Гладковым, характеризовали мне его как человека абсолютно не гибкого, не мобильного, не креативного, но при этом своевольного и злопамятного, — рассказывает политолог, кандидат политических наук Антон Чаблин. — Гладков — типичный аппаратчик, который видит ситуацию только в пределах своих шор. Ну а говорить о его экономических навыках вообще не приходится, он в этой сфере абсолютно никак себя даже не пытался проявить.

Зато политолог отмечает «удобность» Гладкова, как инструмента в руках трех крупных федеральных политических игроков:

он считает главными кураторами новоиспеченного врио губернатора Белгородской области замглавы АП Сергея Кириенко, главу управления по деятельности Госсовета Александра Харичева и главу Минопромторга Дениса Мантурова.

Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Вячеславом Гладковым, 18 ноября 2020 года. Фото: РИА Новости

В 2015 году Гладков вступил в открытое противостояние с тогдашним министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Министр требовал упразднения ЗАТО. При поддержке Александра Харичева, который с 2013 году курировал в «Росатоме» вопросы взаимодействия с муниципалитетами, Гладков направил письмо местных депутатов на имя главы «Росатома» с просьбой сохранить статус закрытых городов. В результате Минэкономразвития от своих планов отказался (позже, в ноябре 2016 года Улюкаев был арестован за получение взятки).

С 2016 по 2018 год Гладков был замом губернатора Севастополя, а потом был назначен вице-губернатором Ставропольского края с тем же набором полномочий, что и в предыдущем регионе — он отвечал за внутреннюю политику. Работающие в Ставропольском крае журналисты отмечают, что это назначение не вызвало энтузиазма у действующего главы региона Владимира Владимирова.

— Очень быстро выяснилось, что в команде губернатора он ведет собственную игру: ходоки, пытавшиеся зайти к нему «для решения» вопросов, с удивлением отмечали, что их вопросы впоследствии не решались именно благодаря участию Гладкова. Это было похоже на попытку настроить людей против губернатора, словно он испытывал на прочность позиции Владимирова и примеривался к его креслу. Но в итоге покровители у Владимирова, очевидно, оказались сильнее, — рассказывает источник «Новой» в правительстве края.

Все отмечают закрытость нового вице-губернатора, его настороженность и полное отсутствие желания налаживать отношения с «местными». Вспоминают интересную особенность: с посетителями Гладков старался не встречаться в стенах правительства, предпочитая неформальную обстановку или прогулки по скверу.

— Если при его предшественнике власти пытались вести хотя бы какой-то диалог с оппозицией и гражданским обществом, то при Гладкове эта практика, вероятно, была признана неэффективной и исчезла в принципе. К губернаторским выборам в регионе практически не осталось серьезных независимых медиа. Причем, без особых скандалов и прессинга. Одного редактора просто переманили на хорошую должность — в правительственный медиа-холдинг, кто-то просто замолчал.

Ставропольские элиты его не приняли, он так два года и проработал «варягом». Он к ним относился соответственно, — говорит общественный активист Ставрополя Андрей Козлов.

По мнению политолога Чаблина, фигура Гладкова не соответствует масштабам Белгородской области, которая усилиями Евгения Савченко превратилась в витринный регион.

— Первая моя мысль, когда я узнал про назначение: бедный, бедный Белгород!

Это абсолютный крах кадровой политики, просто принцип отрицательной селекции в работе. Ладно бы его в Мордовию, а [Артема] Здунова — в Белгород, так ведь наоборот. Он абсолютно не справится, это личность совершенно не того масштаба, — считает Чаблин.

Сам Евгений Савченко, комментируя назначение Гладкова, был весьма дерзок. «Гладкову предстоит хорошо вписаться в действующую проблематику региона, ужиться с действующим составом правительства области, гармонизировать ситуацию и продолжить созидательные дела, которыми всегда отличалась Белгородская область, — пояснил Савченко в интервью ТАСС. — Врио имеет все шансы стать полноценным главой региона, если сможет обеспечить преемственность власти».

Но вообще-то такое демонстративное назначение человека не из первой обоймы выпускников «школы губернаторов» (тоже придумка Кириенко, когда будущие главы регионов должны прыгать по скалам и заниматься тимбилдингом) должно откровенно напрячь всю белгородскую элиту — особенно на фоне внутренних событий. Команде Савченко отказали в любой попытке поставить своего человека на пост губернатора. Более того, одновременно с назначением «Д'Артаньяна» в Белгород, по данным «Новой», вновь прибыл спецборт ФСБ. Неделю назад спецслужбы уже забрали в Москву братьев Фуглаевых — бизнесменов и политиков, ультралояльных Савченко.

По сведениям «Новой», в самолете сотрудники спецслужб вновь, как и в случае с предыдущими подобными задержаниями, предложили увезенным из области соратникам бывшего губернатора рассказать о своих взаимоотношениях с ним. В этот раз категорического отказа от задержанных не последовало.

Вячеслав Половинко

Елена Романова

«Новая газета»