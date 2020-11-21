 

Из “Евросолидарности” исключили двух депутатов. Они пытались на джипе заехать в подъезд многоэтажки

21.11.2020, 16:10, Новости дня

“Европейская солидарность” исключила из своих рядов двух депутатов местных советов во Львовской области, которые пытались на внедорожнике заехать в подъезд многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Совет Львовской областной территориальной организации “Европейской солидарности” принял решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии “Европейская солидарность”, – говорится в сообщении.

Кроме того, партия обратилась в Солонковскую отдельную территориальную общину с требованием уволить Пущака с должности заместителя председателя ОТО и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

Инцидент, из-за которого депутатов исключили из партии, случился 20 ноября. Издание Zaxid.net опубликовало видео с камер наблюдения дома в городе Пустомыты, где снимает квартиру Жидачек. На видео видно, что внедорожник Mercedes G 500 попытался заехать по ступенькам в подъезд многоэтажного дома. В издании заявили, что Жидачек сидел на переднем пассажирском сидении, а один из жителей этого дома рассказал, что в машине также был и Пущак.

После этого Жидачек в своем Facebook извинился и сказал, что уже передал деньги на восстановление поврежденного имущества. Он заявил, что за рулем был водитель Пущака, который сам принял решение заехать на ступеньки и не слушал депутатов, на него уже заявили в полицию.

https://www.facebook.com/zhydachek/posts/3729158797103137

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook написал, что депутатов уже оштрафовали.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3493327584087397/

Пущак ранее был главой Жировского сельсовета, а на выборах этого года стал депутатом Солонковской ОТО. Zaxid.net пишет, что у него и раньше были проблемы с законом – в 2016 году его оштрафовали за то, что он ехал пьяным за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz GL450 в центре Львова, а в июне этого года он подрался с бывшим солдатом Нацгвардии Ярославом Билыком и его братом.

Жидачек был секретарем Пустомытовского горсовета перед тем, как стать депутатом. В прошлом году после появления в соцсетях фото его неправильно припаркованного автомобиля, он заявил сам на себя в полицию и уплатил штраф, пишет Zaxid.net.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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