Обесценила депрессию – Личное мнение

21.11.2020, 15:58, Разное

Певица Ирина Дубцова, которую сегодня, как мне кажется, никто и не помнит, сделала заявление, оскорбившее массы интернетных экспертов. Вот оно:

«Не вижу ни смысла, ни вкуса, ни желания [в алкоголе]. Это не избавляет от депрессии. Мне слово депрессия не ведомо, я не знаю, что это такое, я занятой человек. Помимо алкоголя есть масса других способов расслабиться: секс, спорт, общение с друзьями, в отпуск съездить».



Фото: Соцсети

Вот же ж сучка кака! Нет, вы только вчитайтесь, что она говорит: это от безделья у всех депрессия, что ли?!

Депрессия в интернетах — святое понятие. Да и вообще в современном мире на психологичсское состояние можно списать всё.

Начальник не ценит? У меня депрессия. Муж не такой? У меня депрессия. Пишу гадостные комментарии? Это потому что у меня депрессия.

Этим пользуются и стада психолухов-лжеврачей. Приходи ко мне на консультацию, неси денежку! Вылечу депрессию и на инста-марафоне — вы мне платите, я вам обещаю избавление от депрессии.

А тут Ира заявляет, что у неё нет никакой депрессии. Вместо синьки — работает, а потом отдыхает, путешествует, занимается спортом и сексом.

Это что же получается? Раз у нас есть депрессия, значит мы бездельники без секса и спорта, Ира?!

На Дубцову полились проклятия. Ещё бы! Скажешь правду, даже ненароком, получишь ушат помоев.

Я вам так скажу, чего не сказала Дубцова: да нет никакой депрессии в принципе! Есть неудовлетворённость жизнью — отсутствие любимой работы. Есть жирная жопа, живот-подушка, отчего нету секса. Есть пустота в голове, и потому с тобой никто не хочет дружить. Нет ничего хорошего в тебе, из чего вытекает депрессия.

Ни один психолух тут не поможет. Человек сам решает, кем ему быть — депрессивным тупым говном или добрым, красивым, богатым и умным.

Когда ты занята любимым делом, которое требует работы ума, погружения, приносит деньги, занимает все твои мысли, тебе вот точно не до депрессии. Тупо некогда.

Если у тебя депрессия, это означает только одно: ты бездельница, которая не хочет или не может работать. На фоне безделья каких только мыслей нет — вплоть до суицида можно допрыгаться.

Избавиться от депрессии очень легко — поди и поработай. И не надо кудахтать.