Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии

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21.11.2020, 15:54, Новости дня

К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились семь стран, включая Украину, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Санкции решили ввести семь стран: Северная Македония, Черногория и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина. Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

В пятницу санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.



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