Эксперт рассказал, как через интернет узнать номер телефона

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21.11.2020, 15:28, Разное

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о том, как через интернет вычислить номер телефона. Со слов руководителя отдела Антона Куканова, в Сети несложно узнать данные практически любого абонента.
Интернет оказался самым простым и доступным средством для выяснения информации о владельце номера телефона. Причиной тому стали условия регистрации во множестве различных сервисов и социальных сетей. Согласно правилам создания профиля в них, новый пользователь должен указать свои точные данные, в том числе, и номер телефона.

При этом можно сравнить регистрационную информацию в различных соцсетях или мессенджерах. Более того, нередко в интернете можно найти не только номер, но и личные данные, включая фотографию человека. Выявить лицо, за которым числится телефонный номер, можно, указав именно его в строке сетевого поисковика. В случае отключенной функции определения данных, достаточно будет сравнить аватарки человека в сетях и программах для обмена сообщениями, чтобы понять, является ли он одной и той же персоной. Куканов напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности в интернете. Вычислить номер любого человека могут не только добропорядочные граждане, но и злоумышленники.

Чтобы избежать неприятных последствий и защитить свои личные данные, не стоит привязывать к сетевым ресурсам один и тот же номер. Кроме того, лучше скрыть фотографию от лиц, не входящих в список личных контактов. Как пишет «Ньюинформ», еще одним условием для безопасного пользования всеми преимуществами интернета является использование при регистрации сложных паролей, включающих не только буквы, но и цифры, а также разные регистры при введении указанных данных.



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