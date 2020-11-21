 

Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

21.11.2020, 15:28, Разное

Действие контрсанкций в РФ будет продлено до конца 2021 года. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Правительству сегодня.
Отдельные специальные экономические меры и далее будут работать в отношении стран, которые ввели санкции против Российской Федерации. Действие ограничений продолжится до 31 декабря следующего года. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе главы государства. Кабинет министров РФ в ближайшее время должен будет в соответствии с поручением президента разработать и принять целый ряд мер. Реализация указа главы государства также включает возможность в случае необходимости некоторой коррекции заявленных сроков, на протяжении которых будут действовать ответные санкции.

Санкции стран Запада, направленные против Российской Федерации, были приняты в начале весны 2014 года. Страны Евросоюза, а также Австралия, США, Япония, Канада, Швейцария, Исландия и Новая Зеландия установили ограничения относительно бизнес-деятельности и товарооборота с Россией. В перечень ограничений попали как юридические лица, так и физические. Им запрещалось въезжать на территорию перечисленных государств, кроме того, были заморожены счета. В случае с секторальными ограничениями на активы целого ряда компаний были наложены кредитные ограничения для заимствований на средний и долгий сроки. После ограничения были продлены вплоть до конца 2020 года.

Контрсанкции властями РФ были введены указом президента Владимира Путина в августе того же года. Их целью, как говорится в официальных документах, стало обеспечение безопасности страны. С 7 марта 2014 года в страну запрещен импорт целого ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, а также Норвегии, США и Канады, а также Австралии. Последняя пролонгация контрмер РФ была принята в середине 2019 года. Кроме того, были приняты контрсанкции к товарам из Украины.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / “Пытался написать моё имя мочой”: Хёрд рассказала о проделке Деппа

22.10 / Мнение: Чем может обернуться призыв Папы Римского?

03.11 / Видеоподборка из Нагорного Карабаха

25.10 / Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах

08.09 / Сторонники теории плоской Земли поплыли искать край света и были арестованы

28.07 / Эд Ширан рассказал о своих зависимостях: “Я не ограничиваюсь одним бокалом вина и выпиваю сразу две бутылки”

22.10 / Ученые создали способную убивать вирусы маску

24.07 / Поклонники беспокоятся за состояние Бритни Спирс после ее нового видео: “Мы хотим знать, в порядке ли ты”

28.09 / «Нет у него никого»! – Личное мнение

06.11 / Путин одобрил идею покупки Минском российского месторождения нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска