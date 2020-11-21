Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

21.11.2020, 15:28, Разное

Действие контрсанкций в РФ будет продлено до конца 2021 года. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Правительству сегодня.

Отдельные специальные экономические меры и далее будут работать в отношении стран, которые ввели санкции против Российской Федерации. Действие ограничений продолжится до 31 декабря следующего года. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе главы государства. Кабинет министров РФ в ближайшее время должен будет в соответствии с поручением президента разработать и принять целый ряд мер. Реализация указа главы государства также включает возможность в случае необходимости некоторой коррекции заявленных сроков, на протяжении которых будут действовать ответные санкции.

Санкции стран Запада, направленные против Российской Федерации, были приняты в начале весны 2014 года. Страны Евросоюза, а также Австралия, США, Япония, Канада, Швейцария, Исландия и Новая Зеландия установили ограничения относительно бизнес-деятельности и товарооборота с Россией. В перечень ограничений попали как юридические лица, так и физические. Им запрещалось въезжать на территорию перечисленных государств, кроме того, были заморожены счета. В случае с секторальными ограничениями на активы целого ряда компаний были наложены кредитные ограничения для заимствований на средний и долгий сроки. После ограничения были продлены вплоть до конца 2020 года.

Контрсанкции властями РФ были введены указом президента Владимира Путина в августе того же года. Их целью, как говорится в официальных документах, стало обеспечение безопасности страны. С 7 марта 2014 года в страну запрещен импорт целого ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, а также Норвегии, США и Канады, а также Австралии. Последняя пролонгация контрмер РФ была принята в середине 2019 года. Кроме того, были приняты контрсанкции к товарам из Украины.