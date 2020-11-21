Нежелательные люди

21.11.2020, 15:20, Разное

Пенсионера в Краснодаре преследуют за репост новости «Открытых медиа».

Леонид Малявин. Фото: facebook.com

Новое уголовное дело о «деятельности нежелательной организации» на этот раз возбуждено в Краснодаре. Фигурант — 62-летний Леонид Малявин, который репостнул к себе на страницу в фейсбуке новость «Открытых медиа» под заголовком «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека». Обыск в рамках этого дела прошел не только у Малявина, но и у местных политических активистов. По той же схеме силовики действовали чуть больше месяца назад в Нижнем Новгороде, после чего покончила с собой журналистка Ирина Славина.

Обыски начали в шесть утра, силовики не дожидались приезда адвокатов, подождав полминуты, уже начинали спиливать дверные петли, изымали всю технику — обыски в Краснодаре проходили в той же манере, что и в Нижнем.

Уголовное дело по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности нежелательной организации») завели в отношении Леонида Малявина, 62-летнего активиста. Однако с обысками пришли не только к нему, но и к другим политически активным людям города, которые в этот момент и узнали, что проходят свидетелями по делу Малявина.

Депутат горсовета Ейска Александр Коровайный рассказал, что к нему вломились в шесть утра, разбудив всю семью, в том числе маму, которая больше недели лежит с пневмонией: «Ко мне первым прибыл товарищ Никита Нестеренко, депутат горсовета. И хотя прибыл он уже после начала обыска, у него отобрали его личный телефон, хотя постановления на личный обыск Нестеренко не было.

Обыскивали тщательно, например перебирали и прощупывали трусы и бюстгальтеры моей сестры, бумагу и хлорку в туалете, сломали бачок».

Малявина Коровайный видел последний раз в 2012 году.

Отряд вооруженного спецназа пришел и в офис штаба Экологической вахты по Северному Кавказу — координатор штаба Андрей Рудомаха опубликовал видео, на котором видно, что дверь начинают ломать, подождав всего несколько секунд после звонка, сразу же сломав ручку двери. Когда дверь все же срезали, Рудомаху повалили на бетон. «Выводили меня из дома в тапочках, показательно не позволив надеть верхнюю одежду и обуться, под руки двое вооруженных бойцов как особо опасного преступника», — написал Рудомаха.

Адвокат Андрея Рудомахи Алексей Аванесян рассказал «Новой», что повод для обыска уже не важен, подобные рейды в Краснодарском крае проходят регулярно: «Никогда ничего не находят, это можно сравнить с обысками у ФБК. По старой схеме: в шесть утра, без повесток, маски-шоу, спилили входную дверь, притом что Андрей стоял за ней. Когда в отношении Савельева возбуждали дело (в отношении краснодарского журналиста Александра Савельева было возбуждено уголовное дело по статье о «нежелательной организации» год назад. — Ред.) — тоже проводили обыск у Рудомахи. Возбуждают еще в отношении кого-то дело — у Рудомахи опять обыск. Нам удалось один раз добиться того, чтобы суд признал обыск незаконным. Адвокатов всегда не пускают, людей, которые там рядом находятся — задерживают, протоколы не составляют и насильно везут к следователю. Тот их допрашивает как свидетелей по уголовному делу и отпускает. Эта карусель продолжается уже не один год. Я позвонил следователю, он говорит: вообще никаких претензий не имею, сейчас допрошу и отпущу».

После обыска в квартире Андрея Рудомахи. Фото: protokol.band

С обыском пришли и к самому Леониду Малявину. Как рассказал «Новой» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, Малявин ранее состоял в организации, но покинул состав «Открытой России» около трех лет назад.

До случая с новостью о «гибридном эмбрионе обезьяны и человека» у Малявина уже было два административных дела — в 2018 и 2019 году: «Это все тоже было за посты в фейсбуке, это касалось публикаций, в которых присутствовала символика «Открытой России». Кстати говоря, в связи с привлечением по одному из них, мы подавали летом жалобу в ЕСПЧ — жалоба зарегистрирована», — рассказал Прянишников.

Меру пресечения для Малявина избирать не стали.

— На мой взгляд, отрабатывали группу, связанную с «Эковахтой», и зацепили наиболее активных за последнее лето — тех, кто связан с избирательной кампанией в горсовет — это штаб Яны Антоновой, — считает Прянишников. — Обыск у депутата Коровайного, который не проживает в Краснодаре, а проживает в Ейске — тоже говорит об этом. Сам Леонид в избирательной кампании Антоновой тоже помогал, в том числе в сборе подписей.

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова также считает, что

выборы могли стать реальной причиной для обысков: «У Яны Антоновой был минимальный разрыв с представителем «Единой России» до победы.

Александр Коровайный — достаточно известный человек в Краснодарском крае, он же руководил кампанией Антоновой как технолог. Про Малявина, который непосредственно является подозреваемым в уголовном деле, сложно сказать, потому что он не был каким-то видным активистом. Это просто неравнодушный человек, который приходил на какие-то мероприятия — часто просветительские. «Эковахту» обыскивают при любом уголовном деле в Краснодаре».

Буракова добавляет, что обыски в Нижнем Новгороде и Краснодаре нельзя поставить в одну логическую цепочку в рамках общей кампании политического давления на оппозицию: «Больше похоже на местные инициативы. В Нижнем, видимо, была цель, чтобы мы вообще не проводили ничего в регионе, и она была достигнута. Я не вижу связи, но пример Нижнего может быть заразителен для других регионов, которые в отношении политической активности немножко беспредельные. Как например, Краснодарский край».

Татьяна Васильчук

корреспондент