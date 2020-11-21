В Израиле открыт новый способ борьбы со старением

21.11.2020, 15:12, Новости дня

Кислородная терапия в барокамере помогает не только приостановить процессы старения человеческого организма, но и способствует омоложению. Об этом со ссылкой на разработки израильских ученых сообщает журнал Aging.

Авторские права на открытие принадлежат группе исследователей из Университета Тель-Авива, опробовавших технологию гипербарической оксигенации на добровольцах.

Достаточно было цикла процедур, во время которых люди по полтора часа пребывали в барокамере и дышали чистым кислородом. В результате организмы людей в возрасте старше 64 лет изменились до такой степени, что им можно было дать не более сорока. Клетки восстанавливали свою естественную способность к делению.