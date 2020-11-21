 

В Израиле открыт новый способ борьбы со старением

21.11.2020, 15:12, Новости дня

Кислородная терапия в барокамере помогает не только приостановить процессы старения человеческого организма, но и способствует омоложению. Об этом со ссылкой на разработки израильских ученых сообщает журнал Aging.

Авторские права на открытие принадлежат группе исследователей из Университета Тель-Авива, опробовавших технологию гипербарической оксигенации на добровольцах.

Достаточно было цикла процедур, во время которых люди по полтора часа пребывали в барокамере и дышали чистым кислородом. В результате организмы людей в возрасте старше 64 лет изменились до такой степени, что им можно было дать не более сорока. Клетки восстанавливали свою естественную способность к делению.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / В Германии назвали ошибкой призывы остановить «Северный поток – 2»

13.07 / Видео: Поляки выбрали русофобию

10.10 / В Беларуси против оппозиционеров и митингующих завели более 300 дел – правозащитники

02.07 / Москва ответила на «беспокойство» США поправками к Конституции России

11.07 / В ЮАР произошел захват заложников, погибли пять человек

24.07 / Устенко: Украинские евробонды разместили под 7,25% на 12 лет. Это выгоднее, чем в начале июля, когда Смолий эмоционально хлопнул дверью

29.08 / Джигурда представил доказательства отсутствия Ефремова за рулем в момент ДТП

27.06 / Линейка Redmi Note 9 пополнится более мощным смартфоном

18.11 / В «Альтернативе для Германии» раскритиковали полицию Берлина за агрессию

07.08 / Политика: Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска