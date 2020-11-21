В РФ создано инновационное покрытие для трубопроводов

21.11.2020, 15:12, Новости дня

С применением новой разработки ученых из Ярославского технического университета увеличится скорость прокачки нефти и газа по магистральным трубопроводам. При этом затраты энергии на саму прокачку снизятся.

Дело в том, что скорость и затраты энергии напрямую зависят от шероховатости внутренней поверхности трубы, говорят ученые. Когда речь идет о тысячах километров, даже незначительное внутреннее сопротивление становится настоящей проблемой.

Созданный в РФ материал превращает внутренние покрытия в абсолютно гладкую и даже скользкую поверхность. Шероховатость составляет всего 0,18-0,35 мкм. Главной задачей ученых было создать технологию промышленного производства покрытия, обеспечить его долговечность и относительно невысокую цену.