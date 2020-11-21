 

Развод Тодоренко: три причины – Личное мнение

21.11.2020, 15:04, Разное

Мадам Регина АчтоТыСделалаЧтобыТебяНеБили Тодоренко внезапно вдруг заявила, что тяжкие мысли посещают её.

Чо?! Мысли? У мадам Регины?! Да быть не может, решила я и оказалась права: Тодоренко задумалась о разводе с Топаловым.


Фото: Соцсети

Сразу успокою любительниц Орла и Решки — дальше мыслей пока у Регины не зашло. Тем не менее, тенденция нехорошая — Тодоренко начала говорить, что у неё есть мысли.

Что ты сделала, чтобы тебя не били? Ну, например, Регина старалась не думать. Мысли же о разводе вполне могут стать катализатором избиения. Тем более, что и других причин хватает.

Во-первых, со слов Тодоренко, у них в отношениях полностью отсутствует ревность.

Регина почему-то считает, что это — положительный момент, хотя очевидно, что если мужу на тебя срать, это плохо. За отсутствием ревности всегда следует появление любовницы и развод.

Во-вторых, как известно, любая курица лучше знает, как воспитывать ребёнка, и Регина говорит, что у них с мужем диаметрально разные взгляды на воспитание сына. За такое вполне можно огрести по щам, что в свою очередь, легко спровоцирует развод.

В-третьих, что намного страшнее, это — длинный язык, когда курица начинает болтать лишнего о разводе.

Ещё вчера ты делала всё, чтобы тебя не били, ходила по одной половице и пропагандировала домострой, а сегодня ты поливаешь на всю аудиторию мужа помоями?

Такой резкий переход простенькие мужчины обычно не понимают. Для Владика это легко может стать причиной депрессии с последующим разводом.

К чему это я? Ах, да: вот смотрю я на эту Тодоренко и думаю, что главный враг любого человека — он сам.

Регина уже однажды поплатилась за свой длинный язык, которым сморозила чушь. Боюсь, что теперь поплатится и во второй раз.

Как вы считаете, следует ли озвучивать свои не сформировавшиеся, как диарея, мысли о разводе во всеуслышание, а потом говорить, что не-нет, ещё не созрела?

Источник: Лена Миро



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