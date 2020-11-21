 

Россия ввела санкции против 25 представителей Британии

21.11.2020, 15:00, Новости дня

Россия на основе принципа взаимности вводит санкции в отношении 25 представителей Британии после того, как Лондон ввел санкции по «делу Магнитского», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого «дела Магнитского», – напомнила Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Москва в ответ на недружественные действия властей Британии на основе принципа взаимности решила ввести персональные санкции в отношении 25 представителей этой страны. Им закрывается въезд на территорию России, отметила дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона не раз давала комментарии и разъяснения по всем «сюжетам, связанным со смертью Магнитского», но в Лондоне их предпочитают не замечать.

«Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание». Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», – указала она.

Напомним, в июле Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».



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