Мнение: Неожиданный для зоошизы пост.

21.11.2020, 14:58, Разное

Меня в интернете часто называют “зоошизой”, хотя вроде никаких признаков этого я не демонстрирую. Ну, им с дивана, конечно, таки виднее, не спорю. Но тогда попрошу тех, кто так считает, отойти н время от мониторов, а то вдруг поломаю этим своим постом шаблоны!

В общем, некий умный человек на “Авторе” написал: “Моя бы воля – восстановил бы я аналог курсов ДОСААФ, на которые сам в детстве ходил, перед тем, как взять домой первую собаку. Там людям объясняли и физиологию собак подробно, и об их психике рассказывали, и о том, какие у псов потребности в движении и еде, и азы воспитания объясняли. Хочешь взять собаку – даже маленькую декоративную собачку – иди на курсы, сдавай минимум, получай диплом, и только тогда можешь себе купить или из приюта забрать. Мне кажется, это бы решило многие проблемы: половина бед – от невежества”. И я полностью согласен, хоть сам владелец собаки. Потому что задолбали альтернативно одарённые, не знающие элементарных правил обращения с собаками. То у них собаки Баскервилей без поводка и намордника выгуливаются. То декоративные на дорогу выбегают и водители всегда еле успевают затормозить. То шавки гопоты по деревне просто так бегают и лают на всех (вон тому барану, у которого когда-то был напавший на меня алабай, десять раз уже говорили, чтобы он шавок на привязи держал, но ему по фигу мороз)… Так что я в принудительном порядке ввёл экзамены на право владения собакой, как есть экзамен на право владения оружием. И не понимаю, почему до сих пор не ввели, тогда бы хоть те же таксы в Кировском, которым ни от машины с силу коротких лап не увернуться, ни от больших собак удрать, сами по себе не бегали. А раз вообще видел случай, который на всю жизнь запомнил. Шла через дорогу гопница с лицом, не изуродованным интеллектом, за ней бежал ребёнок, на которого она никакого внимания не обращала, а за тем – собачка вроде пекинеса (точно уже не помню). Ребёнок успел перебежать на зелёный, а собачке пришлось на красный. И водитель, как всегда, еле успел затормозить, а если бы не успел? Представляю себе картину – ребёнок обернулся свою любимую собачку позвать, а вместо неё фарш размазанный! Вот для таких я бы точно в принудительном порядке ввёл экзамен на право приобретать собаку! А заодно и на право родительства тоже…