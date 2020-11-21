 

Мнение: Кастинг

21.11.2020, 14:46, Разное

Канделаки взяла большое интервью у Соловья. Учитывая бэкграунд выступлений профессора, это примерно как если бы на Первый пригласили Навального. Ну, или хотя бы на НТВ.

На мой взгляд, ни о какой смене вектора, конечно, говорить не приходится. Но речь идет о том, что старый облезлый пул разнообразных "экспертов" и говорящих голов перестал выполнять свое предназначение – от мелькания одних и тех же лиц психологически аудитория устала, их вой на луну впечатляет все меньше.

Соответственно, идет поиск новых лиц, которых "причешут", пригладят, установят рамки и границы дозволенного, насыпят в кормушку еды и выпустят в загон. Кто-то согласится, кто-то нет стать новой зверушкой в этом зоопарке. Кого-то забракуют.

В условиях, когда вертикальная агрессия, то есть, возможность выплеснуть свое недовольство вверх, полностью заблокирована, в обществе нарастает агрессия горизонтальная. А это процесс, который власть не контролирует и не успевает на него реагировать. Никакого "управляемого хаоса" в отсутствие управления быть не может.

Соответственно, во власти неизбежно будет расти спрос на создание имитационных моделей сброса пара в относительно контролируемом русле. По всей видимости, появление новых людей в медийном пространстве, которые и будут стравливать пар в свисток, крайне востребовано. Сейчас идет кастинг. Вот, в общем-то, и вся ситуация.

Источник: Эль Мюрид



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