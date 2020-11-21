Эксперты показали видео разборки iPhone 12 Pro Max

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21.11.2020, 14:34, Разное

Эксперты разобрали iPhone 12 Pro Max, показав на видео матричную стабилизацию смартфона и другие особенности. Эксперимент показал, что такого нет ни в одном другом смартфоне конкурентов.
Не так давно компания Apple представила расширенную версию двенадцатого поколения своего фирменного смартфона. Во время презентации отдельное внимание было уделено оптической стабилизации, которую получила фото-видео-камера iPhone 12 Pro Max. Специалисты сферы IT сняли на видео разбор устройства. Показав наличие многих других особенностей, отсутствующих в аналогичных девайсах других производителей. Подобные технологии пока присущи только зеркальным камерам и не реализованы в смартфонах.

При матричной стабилизации подвижным является не объектив, а датчик изображения. Это позволяет добиться существенно лучших результатов при съемке, чем в смартфонах предыдущих поколений с технологией OIS. На выложенном в Сеть ролике от блогера JerryRigEverything отчетливо видно, что в новинке не только более габаритный датчик, но и подвижность матрицы.

При этом результаты тестирования iPhone 12 Pro Max не показали кардинальных различий в съемке по сравнению с другими новинками от американской корпорации Apple. Преимущество матричной технологии, как отмечает ряд экспертов, заметно только в некоторых режимах.



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