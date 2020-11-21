 

Кети Топурия показала двухнедельного ребенка

21.11.2020, 14:34, Разное

В Сети появилось видео двухнедельного ребенка популярной российской певицы Кети Топурии. Многие думали, что артистка уже стала мамой, но оказалось, что на ролике запечатлена ее старшая дочь Оливия.
Видео появилось на странице наследницы Кети Топурии в социальной сети Instagram. В комментарии к посту указана информация, что маленькой Оливии на ролике только две недели. Многие подумали, что данной публикацией солистка группы «А-Студио» намекнула, что ее вторые роды уже состоялись. Сама же она не дала никаких комментариев.

Изображение взято с: [email protected]_geykhman
Знаменитость подтвердила свою беременность от бизнесмена Льва Деньгова совсем недавно, хотя поклонники сразу же заподозрили артистку в том, что она скоро станет мамой. Известно, что пара планирует узаконить свои отношения.



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