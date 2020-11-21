Фурса: Сейчас мы идем по пути, которым шел Янукович в 2012–2013 годах

21.11.2020, 14:22, Новости дня

Украина не сможет избежать проблем в экономике без поддержки со стороны Международного валютного фонда и других международных партнеров. Такое мнение в интервью “Фактам” высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он считает, что в ближайшее время Киев не получит очередной транш МВФ.

“МВФ готов кредитовать Украину, просто нужно, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства. К сожалению, мы, получив деньги от фонда, сразу же “кинули” наших партнеров. И теперь надо не только выполнять программу, которую мы не успеваем выполнять в срок, но и исправить то, что “поломали”. Прежде всего это касается возвращения доверия к Национальному банку и восстановления антикоррупционной инфраструктуры. Со всеми этими решениями Конституционного Суда и парламента, нужно теперь что-то сделать, принять какие-то новые решения, чтобы, собственно говоря, вернуть все в точку А, которая была до того, как началось разрушение”, – отметил Фурса.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина обойтись без траншей МВФ, эксперт заявил: “МВФ – залог нашей макрофинансовой стабильности. Что значит обойтись? Умрем ли мы без МФВ? Ну, может быть, и не умрем. Будет ли у нас кризис без МВФ? Будет. Мы сейчас идем по сценарию, по которому шел Янукович в 2012–2013 годах, что называется “пропетлять”. Но этот сценарий все равно недолгосрочный. Он в краткосрочной перспективе позволяет “пропетлять”, поскрести по сусекам, где-то там самое-самое последнее отжать. … Краткосрочно – мы не умрем, а кризис в среднесрочной, долгосрочной перспективе практически гарантирован без помощи от МВФ”.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь шла о выделении $5 млрд. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.