 

В Гренландии ускорилось таяние ледников

21.11.2020, 14:18, Новости дня

Один из самых больших «запасников» льда на Земле – остров Гренландия. Там в замерзшем состоянии содержится столько воды, что стопроцентное таяние привело бы к повышению уровня мирового океана на 1 метр 30 сантиметров со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К сожалению, ученые зафиксировали очередное ускорение данного процесса. По данным исследователей из Дании и Великобритании, в результате уровень океанской воды уже повысился на 8 мм сверх нормы.

Пока все это незаметно человеческому глазу, говорят специалисты. Но в будущем следует ожидать проблем в существующих ныне прибрежных зонах. Возникает ряд вопросов: что будет с островами, останутся ли у нас песчаные пляжи и смогут ли в прежнем режиме работать порты?



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / VOAэкспресс 4 октября 2020

01.10 / Небензя заявил об особых отношениях РФ с Азербайджаном и Арменией

26.07 / Renault рассекретила стоимость обновленного Megane

29.06 / Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

13.09 / СБУ открыла дело по разглашению данных в деле наемников ЧВК “Вагнер” – Гончаренко

30.06 / От COVID-19 в мире умерло более 500 тыс. человек

13.10 / В Грозном ликвидированы несколько боевиков

31.07 / Опрос: более 70 процентов американцев негативно относятся к Китаю

19.10 / В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной

27.07 / Выяснилась разница в зарплатах в Москве и регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска