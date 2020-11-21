В Гренландии ускорилось таяние ледников

21.11.2020, 14:18, Новости дня

Один из самых больших «запасников» льда на Земле – остров Гренландия. Там в замерзшем состоянии содержится столько воды, что стопроцентное таяние привело бы к повышению уровня мирового океана на 1 метр 30 сантиметров со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К сожалению, ученые зафиксировали очередное ускорение данного процесса. По данным исследователей из Дании и Великобритании, в результате уровень океанской воды уже повысился на 8 мм сверх нормы.

Пока все это незаметно человеческому глазу, говорят специалисты. Но в будущем следует ожидать проблем в существующих ныне прибрежных зонах. Возникает ряд вопросов: что будет с островами, останутся ли у нас песчаные пляжи и смогут ли в прежнем режиме работать порты?