 

Россияне массово забирают деньги из банков

21.11.2020, 13:42, Разное

Согласно опубликованной на сайте Центробанка статистике, в прошлом месяце отток средств составил 111 миллиардов рублей. Это 0,3% от всего объема пассивов.

Что касается снятых с текущих и депозитных счетов денег, то формально они не покинули банковскую систему. Это объясняется их переводом в эскроу-счета, которые используются для хранения средств дольщиков.

Если все-таки это учитывать, то отток средств составил 296 миллиардов рублей, или 0,8% от общего объема банковских пассивов.

В марте показатели были практически такими же – 315 миллиардов. В течение следующих месяцев совокупные остатки средств россиян в кредитных организациях либо увеличивались, либо немного уменьшались.

Стоит также отметить, что в октябре заметно снижались остатки средств юрлиц. Речь идет о 194 миллиардах рублей или 0,6%.

Напомним, ранее специалисты раскрыли схему по краже денег с банковских карт. Как оказалось, мошенники пользуются высокотехнологичными приборами. Злоумышленники владеют навыками социальной инженерии, что делает их профессионалами.



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