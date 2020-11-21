Коронавирус может приводить к снижению слуха

21.11.2020, 13:40, Разное

Установлено, что коронавирус может привести к снижению слуха. Эти последствия заметили врачи-отоларингологи.

Пациенты, которые получили позитивный тест на коронавирус, звонили врачам с жалобой на заложенность в ушах, некоторые заметили у себя резкое снижение слуха. Такая ситуация связана с тем, что слуховая труба выходит в задних отделах носа, которые находятся ближе к носоглотке. Именно она должна из среднего уха способствовать выведению продуктов обмена. Если происходит отек, то наблюдается застой жидкости, а это, в свою очередь, приводит к отиту.

Когда человек видит первые неприятные симптомы, важно вовремя проконсультироваться с профильным специалистом. В рамках лечения врачи назначают противоотечное средство в нос, в зависимости от каждого клинического случая подбираются гормоны, противоаллергические препараты и капли, направленные на сужение сосудов. Если отит развивается быстрыми темпами, то нужно принимать антибиотики.

Лечение в основном проводится амбулаторно, но к нему нужно отнестись с большой серьезностью. Если оно будет своевременным, то неприятная симптоматика исчезнет через несколько дней.