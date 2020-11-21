Мнение: Как мы избавимся от «компьютерных мастеров»

21.11.2020, 13:34, Разное

Вы, конечно, слышали об этой породе жуликов. Аферисты притворяются специалистами по ремонту компьютеров, приходят к клиентам на дом, а потом выставляют безумные счета: там, где честный мастер берёт 1000 рублей, вымогатель пытается забрать у владельца компьютера 30 тысяч.

Многие не понимают, что это мошенничество: дескать, частный мастер имеет право назначать любую цену за свои услуги, почему бы и не 30 тысяч.

Представьте, что вы покупаете в банке золотую монету. Вам продают монету, которая выглядит как золотая, но является дешёвой позолоченной копией. Очевидно, это будет мошенничество, хотя, казалось бы, позолоченная копия тоже стоит каких-то денег, и, казалось бы, банк имеет право продавать её за любую сумму. С юридической точки зрения преступление в том, что наш воображаемый банк злоупотребил доверием: убедил клиента, будто проданная ему монета сделана из золота.

Теперь пример сложнее. Пенсионер приходит в банк менять доллары, и ему меняют их по обратному курсу: 75 долларов за один рубль. Казалось бы, банк в своём праве: он имеет право покупать доллары по сколь угодно низкому курсу. Мошенничество в том, что клиент доверился банку, полагая, что банк сообщил ему рыночный курс.

То же самое верно и в отношение псевдомастеров. Они обманывают клиента, заявляя, будто ремонт компьютера и должен стоить 30 тысяч рублей, и будто бы в другом месте денег с клиента взяли бы ещё больше.

К сожалению, до последнего момента полицейские весьма неохотно брались за расследование таких дел. Сейчас ситуация, возможно, изменится: «мастера», который выманил у пенсионера 372 тысячи рублей под предлогом ремонта ноутбука, осудили на 2 года условно. Такое мягкое наказание ему дали, так как он вернул пенсионеру деньги и компенсировал моральный вред:

https://rg.ru/2020/11/19/reg-szfo/v-peterburge-osudili-kompiuternogo-mastera-obobravshego-pensionera.html

В середине лета этого года у пожилого жителя Васильевского острова сломался ноутбук. Пенсионер думал как быть и увидел объявление на парадной, что частный компьютерный мастер по имени Володя дешево, быстро и надежно починит технику.

Мужчина вызвал мастера по объявлению. Ремонт ноутбука обошелся в итоге в 372 тысячи рублей, мастер заявил, что это деньги как за его услуги по ремонту, так и на покупку запчастей.

Уже после ухода мастера, пенсионер понял, что на эти деньги он мог бы купить несколько ноутбуков и скорее всего его обманули.

Мужчина пошел в полицию и написал заявление на мастера Володю. Заявление полицейские приняли и в считанные дни выяснили личность молодого человека, который приходил к пенсионеру. Выяснилось, что мастера, правда, зовут Денис, а не Володя. Деньги, несмотря на то, что дело было раскрыто очень быстро, парень уже успел потратить.

Молодой человек не стал отпираться и признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере. Он вернул пенсионеру 372 тысячи рублей, а также доплатил сверху в качестве компенсации морального вреда.

В итоге мастера приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Как видите, пенсионер нашёл жулика по объявлению в парадной. К сожалению, за расклейку таких объявлений и за осквернение бумажным спамом почтовых ящиков практически никого не наказывают. Это грустно, так как, во-первых, такой канал рекламы является самым удобным для жуликов, а во-вторых, так как спам сильно мешает горожанам. Наши тюрьмы сейчас забиты рядовыми любителями наркотиков, которые не представляют существенной опасности для общества, и которым, по совести, с головой хватило бы условного срока. Полагаю, спамеры наносят окружающим значительно больше вреда.

Продвинутые клиенты, разумеется, бумажный спам даже не читают: они сейчас ищут мастеров на сайтах с отзывами, типа «Юду» или «Профи.ру». Лично я привык пользоваться «Профи.ру», однако мои знакомые хвалили и «Юду» тоже, так что рекламировать конкретный сайт не буду. И там, и там можно найти компьютерщика с несколькими сотнями отзывов, равномерно растянутыми по времени на несколько лет. Опыт показывает, что мошенники сложных легенд себе не создают, слишком накладно. Они предпочитают опубликовать свеженькое объявление и снабдить его завлекаловом в духе «90 рублей за выезд».

Сайты с отзывами — лучшее, что произошло в сфере услуг со времени восстановления капитализма в России. Впервые за много лет у меня исчезла проблема с исполнителями разовых работ по мелкому ремонту в квартире или, допустим, по ручной обработке документов: если раньше даже по знакомству легко было нарваться на срывающего сроки шалопая, теперь система отзывов практически гарантирует, что мой заказ будет выполнен на твёрдую четвёрку.

Подведу итог

Комбинация из трёх мер, — наказание за бумажный спам, наказание за «ремонт» компьютеров и развитие сайтов с отзывами, — резко уменьшит поголовье мошенников. По двум направлениям из трёх Россия уже продвинулась вперёд. Надеюсь, дойдут руки у наших правоохранительных органов и до бумажного спама.