 

В США прокуроры начали расследование в отношении Иванки Трамп

21.11.2020, 13:32, Разное

…из-за возможных махинаций с гонорарами.

В связи с расследованием деловых отношений действующего президента США Дональда Трампа прокуроры обратили внимание на гонорары его дочери Иванки, передает The New York Times со ссылкой на источники.

В рамках расследования одного уголовного и одного гражданского судебного дела в Нью-Йорке, касающихся бизнеса действующего президента США Дональда Трампа, у прокуроров возникли подозрения относительно многомиллионных налоговых списаний на услуги консультантов. Часть денег предположительно была получена Иванкой Трамп.

Генпрокурор штата Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, которые ведут два независимых расследования, направили повестки в компанию Trump Organization с требованием предоставить информацию о платежах в пользу фирмы TTT Consulting L.L.C., которая, по мнению расследователей, ассоциируется с Иванкой и членами ее семьи.

Иванка Трамп, как пишет NYT, была руководящим сотрудником компаний Трампа, которые совершали платежи за консалтинговые услуги в ее же пользу.

При этом генеральный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен заявил, что это очередная попытка навредить компании. «Все причитающиеся налоги были уплачены и ни одна из сторон не получила неосновательного обогащения», — добавил он.

Ранее NYT писала о том, что Дональд Трамп на протяжении 10 лет не платил федеральный подоходный налог. Журналисты отметили, что в 2016 и 2017 году он заплатил лишь 750 долларов подоходного налога.

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Источник: Новая газета



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