Politico – Иванка Трамп назвала расследование дел отца «издевательством»

21.11.2020, 13:26, Новости дня

Иванка Трамп назвала «издевательством» расследование штата Нью-Йорк в отношении деловой активности её отца Дональда Трампа, пишет Politico. На взгляд издания, таким образом, дочь действующего президента подтвердила, что теперь следствие интересуется списанием налогов, связанных лично с ней.



Reuters

Иванка Трамп в четверг назвала расследование штата Нью-Йорк в отношении деловых операций своего отца «издевательством», пишет Politico. На взгляд издания, таким образом, дочь действующего президента подтвердила, что теперь следствие интересуется списанием налогов, по-видимому, связанных с ней.

«Это издевательство в чистом виде», – написала она в Twitter, ссылаясь на сообщения газеты New York Times о недавних повестках в суд на имя Trump Organization. По словам Иванки, «расследование» нью-йоркских демократов на 100% мотивировано политикой, желанием прославиться и гневом». «Они прекрасно знают, что там ничего нет и что никаких налоговых льгот вообще не было. Эти политики просто безжалостны»,— добавила дочь главы Белого дома.

Как отмечается в статье, пока президент Дональд Трамп готовится покинуть Белый дом, твит его дочери и советника Белого дома Иванки может сигнализировать о стратегии предстоящей защиты семьи в расследованиях со стороны государственных властей.

Президент находится под следствием с 2019 года по д двум независимым делам в Нью-Йорке, связанным с его финансами. Одно из них, изначально было сосредоточено на роли Trump Organization в выплатах порнографической актрисе Сторми Дэниелс за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Другое, гражданское делобыло возбуждено после свидетельств бывшего адвоката президента Майкла Коэна о том, что Трамп сильно преувеличивал свое богатство, чтобы обеспечивать кредиты.

В четверг газета The Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что отныне расследования касаются также гонораров за консультации, которые были выведены для уменьшения налогооблагаемого дохода президента. По утверждению газеты, некоторые из этих гонораров, похоже, достались Иванке Трамп.

Как утверждается, Трамп вывел со своих счетов около $26 миллионов в качестве гонораров неназванным консультантам в период с 2010 по 2018 год, и некоторые из них в точности совпали с $747 622, которые Иванка Трамп, по её словам, получила от консалтинговой компании, совладельцем владельцем которой она была.

Президент опроверг расследование Times и утверждает, что он заплатил десятки миллионов долларов налогов за несколько лет. Он отказался обнародовать свои налоговые декларации, заявив, что они находятся под контролем налоговой службы.