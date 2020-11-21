Эксперт Global Times – США выдают китайскую «агрессию» за повод к расширению своих ВМС

21.11.2020, 13:26, Новости дня

Недавно, в очередной раз указав на растущую угрозу со стороны Китая, министр ВМС США Кеннет Брейтуэт заявил о необходимости создания нового флота с возможной базой в Сингапуре. Как считает военный аналитик Global Times Сун Чжунпин, рассказы об «агрессии» КНР служат лишь поводом к расширению американских ВМС, ведь на деле как по количеству, так и по качеству своих военных кораблей, Пекин всё ещё отстаёт от Вашингтона.



Reuters

Американский аналитический центр «Военно-морской институт США» сообщил, что министр ВМС страны Кеннет Брейтуэйт призвал к созданию нового флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который поможет лучше сдерживать растущие там угрозы. Предполагается, что базироваться потенциальный Первый флот будет в Сингапуре, пишет китайский аналитик Сун Чжунпин в своей статье для Global Times.

«Китайцы демонстрируют свою агрессию по всему миру… С войны 1812 года (Англо-американская война 1812—1815 годов. — ИноТВ) Соединённые Штаты и наш суверенитет не сталкивались с давлением, подобным тому, что мы наблюдаем сегодня», — заявил Брейтуэйт.

Однако, как полагает автор статьи, китайская «агрессия» служит лишь удобным поводом для расширения Военно-морских сил США. Человек, который займёт пост президента Америки в январе, непременно будет работать в этом направлении. Политическая элита США тоже выступает за стремление сохранить морскую гегемонию Америки и противостоять «так называемому вызову» со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Вашингтон рассчитывает укрепить свои ВМС, чтобы поддерживать свободу навигации и не дать другим странам пользоваться морскими ресурсами, считает Сун.

Согласно Индексу военной мощи США на 2021 год, опубликованному недавно стратегическим исследовательским институтом Heritage Foundation (фонд «Наследие»), потенциал американских ВМС ослабляется. Эксперты фонда обратили внимание на то, что в период с 2007-го по 2017 год китайский флот вырос до 335 военных кораблей. Согласно августовскому докладу Пентагона, у КНР сегодня самые большие ВМС в мире.

Правда, по словам Сун Чжунпина, вся шумиха американцев вокруг китайских ВМС, «разумеется, преувеличена». С точки зрения как количества, так и качества своих военных кораблей КНР по-прежнему отстаёт от Америки, которая тем временем лишь укрепляет свой потенциал. «В своих высказываниях Вашингтон слишком упрощает и преувеличивает угрозу Пекина», — настаивает аналитик.

Автор статьи напоминает: когда-то у США уже был Первый флот. Он действовал после Второй мировой войны вплоть до начала 70-х. Возрождение Первого флота, который, по оценкам, может быть равен по силе Седьмому, с собственными авианосной и экспедиционной ударными группами, существенно укрепит Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Брейтуэйт считает Сингапур удачным местом для базирования нового флота. Однако, как подчёркивает Сун Чжунпин, местная база ВМС Чанги маловата, чтобы вместить две большие ударные группы, упомянутые выше. Кроме того, это слишком близко к Китаю, что может вызвать обеспокоенность за безопасность флота.

Существует вариант, что Чанги может стать временным пристанищем. Но и здесь стоит понимать, что Сингапур сначала хорошенько взвесит все опции и подумает, как это повлияет на отношения с соседним Китаем, прежде чем позволит Первому флоту США обосноваться на своей территории.

По мнению китайского эксперта, инициатива Америки спровоцирует новые угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит давление на КНР.

«Как бы то ни было, Китаю всегда придётся иметь дело с существенными угрозами со стороны США. Мы должны сохранять стратегическую решимость и продолжать неуклонно укреплять армию КНР в соответствии с нашими планами, в том числе включающими в себя нейтрализацию мощных американских ВМС. Мы не хотим гонки вооружений в этой сфере. Мы можем использовать асимметричные тактики, чтобы сдержать чрезмерное расширение ВМС США. Это будет ценно для Китая. Поэтому сейчас мы должны сосредоточиться исключительно на создании асимметричной боевой мощи и экономическом развитии», — уверен Сун Чжунпин.