Мнение: Недооценка турецкой экспансии опасна

21.11.2020, 12:52, Разное

Интервью для ИА "АСД" на тему последствий политики Эрдогана (в том числе и в Карабахе) для российско-турецких отношений.

– Какое значение будет иметь победа Азербайджана в Карабахской войне для роста неоосманских и пантюркистских идей?

– С начала «Арабской весны» Турция использует политические, этнические и религиозные изменения на Ближнем Востоке для культивации неоосманских и пантюркистских идей, в рамках которых позиционирует себя лидером исламского мира. Особенно активно эти тенденции начали проявляться после неудачного военного переворота 2016 г., когда Эрдоган взял курс на отказ от наследия Кемаля Ататюрка. Турция все меньше походит на светскую республику, особенно в вопросах внешней политики, где претензии на территории сопредельных государств и новые сферы влияния являются мейнстримом турецкой дипломатии. Претензии Турции направлены на бывшие территории Османской Империи, которые в рамках неоосманской парадигмы являются «временно потерянными территориями». Это обуславливает риторику о «восстановлении исторической справедливости» и «восстановлении истинной роли Турции». Успехи Эрдогана в Сирии, Ливии, Ираке, а теперь и в Карабахе служат не только военно-политическим и экономическим интересам Турции, но и помогают конструировать новый квази-имперский миф, где военные победы Турции служат как подтверждением правоты Эрдогана, так и залогом продолжения существующего курса, обуславливающего выдвижение всех новых и новых претензий на территории и сферы влияния в границах бывшей Османской Империи.

Недооценка этой идеологизированности турецкой внешней политики представляется весьма опасной. Эрдоган одним из первых понял, что старое мироустройство разрушается на наших глазах и появляется уникальное окно возможностей, когда границы и сферы влияния перекраиваются по праву силы, а не политическими договорами, которые нынче стоят не больше бумаги, на которой они подписаны. Поэтому он пользовался и будет пользоваться как ослаблением роли США, так и общей деградацией всей системы международного права. Для обоснования своих действий он уже без стеснения будет использовать неоосманскую и пантюркистскую риторику. И в дальнейшем ее будет больше. И это будет не только риторика.

– Почему Россия продолжает сотрудничать с Турцией, несмотря на очевидные конфликты в Сирии, Ливии и теперь в Карабахе?

– Как уже заявлял МИД РФ и как недавно заявил Путин, у РФ и Турции существуют различные разногласия, но они, тем не менее, решаются в рамках взаимовыгодного сотрудничества, которое продолжается, несмотря на истории со сбитым турками российским Су-24 в 2015 году или уничтоженной ВКС РФ в Идлибе турецкой ротой в 2020 году. Также можно вспомнить участие российских и турецких ЧВК, а также военных советников в ливийской войне на стороне ЛНА Хафтар и ПНС Ливии Сарраджа, соответственно.

Стороны прекрасно понимают, что никакой реальной дружбы или союза нет, есть взаимные выгоды от этого сотрудничества, которые пока что перевешивают существующие противоречия на различных ТВД, где зачастую можно видеть открытую силовую конкуренцию, не выходящую за рамки набора различных гибридных действий, позволяющих уклониться прямого и длительного конфликта регулярных войск между собой.

Как только издержки от противоречий превзойдут выгоды от сотрудничества, оно будет прекращено. Но пока что, стороны предпочитают заигрывать стычки в Сирии, Ливии или в Карабахе, не отменяя существующего партнерства. Стратегические выгоды сторон достаточно ясны: для Турции, партнерство с РФ дает возможность не остаться один на один с США и ЕС, покупать современные вооружения, получить собственную АЭС и т.д. Эрдоган не стесняется говорить, что Турция и дальше будет проводить многовекторную политику, где Россия является одним из полюсов этого многовекторного мира.

Россию этот курс вполне устраивает, так как он направлен на демонтаж поздневашингтонского мироустройства, где должен был быть лишь один центр силы. Эрдоган своей оппортунистической политикой эту систему разрушает. Кроме того, он деятельно подрывает единство НАТО и входит в клинч с «союзниками» по альянсу, прежде всего, с Грецией и Францией. Для РФ этот курс Эрдогана объективно выгоден, так как Турция фактически ускоряет распад прежней системы мироустройства. Также можно отметить, что сделки РФ и Турции в Сирии позволили торпедировать американский проект вычленения из состава Сирии «незалежного» Курдистана.

С другой стороны, Россия, вовлекаясь в ближневосточные конфликты, где она также, как и Турция заполняет вакуум силы, все чаще сталкивается с Турцией в борьбе за новые сферы влияния, что приводит к конфликтам и трениям, которые пока что держит под контролем. Разумеется, если бы Россия не вводила войска в Сирию, не расширяло свое военно-политическое присутствие в северо-восточной и центральной Африке, трений в отношениях с Турцией было бы меньше. Но, с другой стороны, наличие сильных позиций на Ближнем Востоке, позволяет РФ балансировать свои отношения с Турцией, ведь Анкара по ряду вопросов вынуждена учитывать позицию Москвы и в определенных вопросах даже уступать. Карабахская история в какой-то мере показывает, что Турцию такое положение дел не очень устраивало, и она не упустила возможность влезть в традиционную российскую сферу влияния в Закавказье.

Это лишний раз показывает, что отношения внутри российско-турецкого партнерства конкурентны и содержат в себе потенциал для дальнейших конфликтов уже в пост-карабахский период.

– Может ли это сказаться на украинском направлении российской политики?

– Турция прекрасно понимает сложности России на этом направлении и периодически напоминает об этом России, разыгрывая карту поставок вооружений Украине, что, например, вылилось в недавний контракт на совместное производство БПЛА типа «Байрактар ТБ-2», которые могут быть использованы в ходе боевых действий на Донбассе, в том числе с учетом опыта Карабахской войны, где недооценка роли современных БПЛА очень дорого обошлась армянской армии.

Кроме того, Турция достаточно последовательно педалирует тему крымских татар, в первую очередь связанных с запрещенным в РФ Меджлисом имени Джемилева и Чубарова. В отношении татар Турция достаточно открыто позиционирует себя покровителем «обиженных мусульман», что артикулируется на различных конференциях и мероприятиях в самой Турции, а также в заявлениях турецких представителей, посещающих Украину. В последние годы к этому добавилась риторика, связанная с муссированием темы пересмотра Ясского договора, по которому Османская Империя по итогам войны 1787-1791 гг. отказалась от Северного Причерноморья и Крыма. Дополняется это периодическими заявлениями Эрдогана о том, что «Крым это Украина». Разумеется, РФ также не признает турецкую республику на Северном Кипре, но в отличие от Анкары, Москва не делает из этого повод для периодических демонстративных заявлений. Эрдоган же периодически вставляет эту шпильку, особенно после того, как трения с Россией в Ливии или Сирии разрешаются не в его пользу. Этим он показывает, что отношения РФ и Турции не завязаны на какой-то один конкретный ТВД, а игра идет на большом количестве досок. В этом отношении, было бы наивно ожидать, что Турция как-то изменит свое поведение применительно к Украине и Крыму.

Как представляется, РФ следует учитывать, что в ближайшие несколько лет Турция будет более активно заниматься не только экономическими проектами в Черном море или копать новый канал параллельно Босфору, но и увеличивать свою вовлеченность в украинские дела, что может оказать определенное влияние как на ситуацию с Крымом, так и на войну на Донбассе. Укрепление Черноморского Флота и группировки ВС РФ в Крыму, в среднесрочной перспективе будет связано не только с защитой Крыма от претензий со стороны Украины, но и уравновешиванию росту турецких военных возможностей в Черном море. Актуальным представляется и вопрос усиления сил и средств ПВО и РЭБ, развернутых на территории ЛНР и ДНР, а также у границы с Украиной в зоне ответственности Южного Военного Округа.

В целом же важно помнить — Турция не друг и не союзник. Это ситуативный попутчик на данном историческом этапе. И пока это будет иметь выгоду для России, партнерство с Эрдоганом будет продолжаться. Но рано или поздно исторические дорожки снова разойдутся в силу того, что та дорога, которой пытается идти Эрдоган, ведет, в первую очередь, к конфликтам и войнам, в том числе на границах РФ. А выгоды от сделок с Эрдоганом не всегда будут перевешивать последствия его военно-политических авантюр.

https://asd.news/articles/v-mire/boris-rozhin-nedootsenka-turetskoy-ekspansii-opasna/ – цинк