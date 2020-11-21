“Грущу очень” – Юлия Савичева обнародовала первые фото новорожденной дочери

21.11.2020, 12:48, Разное

Кадр был сделан в тот день, когда малышка появилась на свет. По словам артистки, ей ужасно не хватает наследницы. Ведь семья Юлии Савичевой оказалась разлучена. Бушующая пандемия коронавируса повлияла на взаимоотношения певицы с родственниками.

Дочь исполнительницы проживает в Европе вместе с бабушкой и дедушкой в то время, как звездная мама вынуждена оставаться в России. Сейчас Савичеву одолела жуткая тоска: артистка мечтает увидеть дочку и пообщаться с ней не только по видеосвязи.

“Грущу очень, мягко говоря. Помню, как меня растрогало, когда ее впервые положили мне на грудь. Она начала плакать, и я запела ей нашу семейную колыбельную”, – откровенно призналась Юлия.

Стоит отметить, что подобный снимок появился впервые на странице певицы. Фотография была сделана прямиком из палаты. Тогда молодая мама и познакомилась с новорожденной малышкой. Если верить Юлии, то у маленькой Ани уже с рождения был взрослый и глубокий взгляд. Тогда Савичева не могла поверить, что нее смотрел ребеночек.

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Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Напомним, трогательный момент в жизни певицы произошел еще в 2017 году. Несмотря на то, что звездные родители долгое время скрывали девочку от общественности и не отвечали на вопросы журналистов, ярые поклонники в тот же день узнали о пополнении в семействе артистки.