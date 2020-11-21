Названо полезное при коронавирусе блюдо

21.11.2020, 12:46, Разное

Врач из Уфы Индира Гималтдинова рассказала, какое блюдо нужно в обязательном порядке включить в рацион при коронавируса. По ее словам, в процессе выздоровления немаловажную роль играет правильное питание.

Зачастую у многих пациентов при слабости отсутствует аппетит. Когда человек болеет, в том числе коронавирусом, нужно не забывать о жидкой пище. За раз необходимо употреблять хотя бы половину стандартной порции. С каждым разом количество еды важно увеличивать до привычного.

В рационе пациента с положительным тестом на COVID-19 должны присутствовать вторичные бульоны. В ходе приготовления мясо изначально заливается холодной водой, доводится до кипения и проваривается в течение 20 минут. После этого необходимо слить первый бульон. На следующем этапе мясо заливается горячей водой и доводится до готовности. Как заявила врач-диетолог, такое блюдо поможет вывести вирус из организма.