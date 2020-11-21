Врачи рассказали о полезных свойствах тыквенного супа

21.11.2020, 12:43, Разное

Тыквенный суп – дешевое и простое блюдо, которое осенью помогает укрепить иммунитет и защитить организм от сезонных инфекций, рассказали медики.

Специалисты отмечают, что тыквенный суп содержит целый ряд микроэлементов, которые способствуют улучшению здоровья. Например, это бета-каротин, который трансформируется в витамин А при попадании в организм человека, сообщает Food News.

Кроме того, тыквенный суп способствует выработке лейкоцитов, что повышает эффективность работы иммунной системы.

Тыква содержит большое количество витамина С, железа, фосфора, цинка, фолиевой кислоты, а также витаминов группы Е и B.

Ранее сообщалось, что у пальмового масла обнаружили полезные свойства, хотя ранее считалось, что оно исключительно вредно. Соответствующее заявление сделала агроном Елизавета Тихонова.

По ее словам, этот продукт ликвидирует недостаток жира в организме. Причем в этом вопросе пальмовое масло оказалось полезнее сливочного.