На западе Сенегала рыбаки заразились неизвестной болезнью

21.11.2020, 12:42, Разное

На западе Сенегала более сотни рыбаков заразились неизвестной болезнью. Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур.

Стоит отметить, что эти города находятся недалеко от столицы. Таким образом, болезнь может распространиться на множество людей, если она является заразной.

У пациентов замечены кожные высыпания, похожие на струпья. Специалисты предполагают, что источник заражения находится в море, так как подобные симптомы заражения появились только у рыбаков.

Сейчас все зараженные госпитализированы. Местные власти проводят срочное совещание по поводу произошедшего.

Ранее в Боливии местные специалисты выявили новый опасный вирус, который может представлять для человека смертельную угрозу. Они выяснили, что геморрагическая лихорадка Чапаре, открытая в 2004 году, оказалась способна передаваться человеку.

Среди симптомов у пациентов чаще всего встречаются повышенная температура тела, головная боль и ломота в суставах. Кроме того, многих заразившихся рвет, а также у них происходят характерные для лихорадок внутренние кровотечения.