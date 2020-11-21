Исследователи обнаружили мертвую галактику внутри Млечного Пути

21.11.2020, 12:41, Разное

Команда ученых из Института астрофизических исследований университета Ливерпуля обнаружили внутри Млечного Пути мертвую галактику. Астрономы дали ей название Геракл.

Астрофизики считают, что данная галактика образовалась 10 миллиардов лет назад в результате столкновения звездных скоплений. Ученым также известно, что Геракл составляет около трети сферического «гало» Млечного Пути. Это та часть космоса, которая состоит из горячего газа, звезд и темной материи.

По мнению исследователей, такие галактики легко обнаружить, так как обычно они находятся на окраине Млечного Пути. Однако Геракл оказался ближе к центру, что говорит о том, что она образовалась почти сразу после Большого взрыва.

Профессор Рикардо Скьявоне сказал, что им было не так просто обнаружить исчезающую галактику. Для этого команде ученых пришлось детально исследовать движение десятков тысяч звезд и их химический состав.