 

В России зафиксирован максимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

21.11.2020, 12:34, Новости дня

В России зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев COVID-19 за все время пандемии. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ подтвердили 24 822 случая заражения.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 2,06 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, уступая Франции, Бразилии, Индии и США.

За прошедшие сутки умерло 467 пациентов с коронавирусом (это также максимальный показатель). Всего с начала пандемии скончалось 35 778 человек. Выздоровело 1,58 млн пациентов, 26 021 из них – за прошедшие сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразилось 57,56 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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