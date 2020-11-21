Бездействие Минэкономразвития грозит остановкой промышленных предприятий – письмо Зеленскому

21.11.2020, 12:34, Новости дня

Из-за бездействия Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины иностранные поставщики серной кислоты не могут получить специальную лицензию на импорт, из-за чего промышленные предприятия оказались на грани остановки. Об этом говорится в письме руководства “Запорожкокса” президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет “Обозреватель”.

“Министерство не только не отменяет квоты на импорт серной кислоты, но даже не выдает лицензии импортерам в рамках этих квот, что делает невозможным стабильные закупки данного критически необходимого товара. Отсутствие специальных лицензий исключает их растаможивание, затем мы не можем использовать эту серную кислоту в производстве. На данный момент остатки ресурса находятся на критически низком уровне. Созданный дефицит грозит остановкой деятельности нашего предприятия, поскольку серная кислота – обязательная составляющая технологического процесса производства”, – отмечается в заявлении.

Руководство предприятия просит Зеленского вмешаться в ситуацию и “дать поручение Минэкономразвития как можно скорее выдать специальные лицензии импортерам”, а также отменить решение о квотировании импорта серной кислоты.

С 1 сентября 2018 года межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты “для защиты отечественного производителя”. В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза. Как пишет “Обозреватель”, предприятия-потребители оказались в заложниках у посредников, “которые срывают поставки и диктуют экономически необоснованные условия”.

Председатель объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков заявлял, что глава Минэкономразвития Игорь Петрашко “полностью игнорирует коррупционную схему, которая существует на рынке серной кислоты”.