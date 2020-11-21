В Австралии синтезировали искусственный алмаз при комнатной температуре

21.11.2020, 12:30, Новости дня

Традиционная технология синтеза искусственных алмазов требует больших энергетических затрат, поясняют специалисты. Во-первых, нужно нагреть углерод более чем до тысячи градусов. Во-вторых, необходимо создать огромное давление.

Австралийским ученым ужалось упростить процедуру. Прежде всего, исследователи из национального университета страны сумели добиться синтеза при относительно низкой температуре. Да и давление они сумели снизить до 80 ГПа.

Это гораздо меньше, чем было необходимо до сих пор, отмечают ученые. Но все же давление сравнимо с тем, которое создает вес шести с половиной сотен африканских слонов. Другие особенности нового производства пока не разглашаются.