 

СК РФ обвинил ВСУ в геноциде мирного населения Донбасса

21.11.2020, 12:19, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУбийство мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках является геноцидом, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров.

«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», – передает слова Федорова ТАСС.

Представитель СК подчеркнул, что в результате обстрелов системами залпового огня и ракет были убиты и ранены тысячи человек, уничтожены сотни жилых домов и социальных учреждений, а многие жители Донбасса были вынуждены искать убежище в России.

Как отметил Федоров, СК расследует преступления против мирного населения юго-востока Украины и публикует информацию о командирах Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам жилых районов Донбасса.

Ранее Кремль назвал единственным механизмом урегулирования конфликта в Донбассе «нормандский» формат.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в 2020 году позволили добиться первых сдвигов в украинском урегулировании. 

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Евросоюз направил Киеву сигнал о том, что нельзя менять последовательность Минских соглашений.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.



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