 

Мнение: Мифы подводной войны

21.11.2020, 12:00, Разное

Историк Владимир Нагирняк рассказывает о различных мифах связанных с деятельностью подводных лодок Третьего Рейха и которые нашли свое отражение в различных книгах и фильмах.

Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта
01:22 – "Летучий голландец" в "Секретном фарватере"
10:57 – Как грузовик потопил подводную лодку
19:41 – Германская база в Антарктиде
25:21 – Как американцы относились к Карлу Дёницу
31:18 – Откуда взялась подводная база в Антарктиде?
37:19 – Стоянка подводных лодок на Таймыре

PS. "Секретный фарватер" в свое время очень зашел, особенно музыка там была крутая.

Источник: Colonel Cassad



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