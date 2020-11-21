Мнение: Мифы подводной войны
21.11.2020, 12:00, Разное
Историк Владимир Нагирняк рассказывает о различных мифах связанных с деятельностью подводных лодок Третьего Рейха и которые нашли свое отражение в различных книгах и фильмах.
Таймкоды:
00:00 – Точка отсчёта
01:22 – "Летучий голландец" в "Секретном фарватере"
10:57 – Как грузовик потопил подводную лодку
19:41 – Германская база в Антарктиде
25:21 – Как американцы относились к Карлу Дёницу
31:18 – Откуда взялась подводная база в Антарктиде?
37:19 – Стоянка подводных лодок на Таймыре
PS. "Секретный фарватер" в свое время очень зашел, особенно музыка там была крутая.
Источник: Colonel Cassad
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