Мнение: Мифы подводной войны

21.11.2020, 12:00, Разное

Историк Владимир Нагирняк рассказывает о различных мифах связанных с деятельностью подводных лодок Третьего Рейха и которые нашли свое отражение в различных книгах и фильмах.

Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта

01:22 – "Летучий голландец" в "Секретном фарватере"

10:57 – Как грузовик потопил подводную лодку

19:41 – Германская база в Антарктиде

25:21 – Как американцы относились к Карлу Дёницу

31:18 – Откуда взялась подводная база в Антарктиде?

37:19 – Стоянка подводных лодок на Таймыре

PS. "Секретный фарватер" в свое время очень зашел, особенно музыка там была крутая.