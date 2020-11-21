Спасательный круг: как звезды наживаются на съемках новогодних шоу

21.11.2020, 11:56, Разное

Ограничения в столице нанесли серьезный удар по кошелькам звезд. К слову, София Ротару заявила, что готова и бесплатно выступить на “Песне года”, лишь бы вновь оказаться на сцене. Ярые фанаты не поверили в искренность эстрадной певицы. Ведь несколько дней назад народная артистка кричала о печальном финансовом положении, а сегодня уже была готова выйти на сцену, не получая ничего взамен.

Организаторы съемок новогодних шоу пообещали телезрителям обнародовать выпуски в конце декабря и в начале января. По словам самих звезд, студии уже принарядились и готовы принимать музыкальных исполнителей.

Стоит отметить, что на федеральных каналах будто и нет никакого коронавируса. Большинство артистов отсняли праздничные выпуски в окружении елок и огоньков. К слову, если верить Андрею Малахову, то он уже ведет работу над шоу “Прямой эфир”, посвященному “Песне года”.

Съемки новогоднего концерта состоятся 5 декабря, но будут показаны терпеливым телезрителям только 1 и 2 января. Стоит отметить, что организаторы все еще продают билеты на праздничные выступления музыкантов.

Стоимость заветного пропуска на “Песню года” варьируется от 4 до 50 тысяч рублей. София Ротару уже объявила о своем участии в долгожданном концерте. К артистке присоединятся Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Николай Басков.