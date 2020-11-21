И снова рекорд: в России выявили почти 25 тысяч новых заражений коронавирусом

21.11.2020, 11:56, Разное

В субботу в России впервые с начала пандемии было зафиксировано 24 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом от ковида умерли еще 467 человек. Но есть и хорошие новости: число выздоровевших превысило прирост заболевших и составило 26 021 человека.

Неизменным лидером среди субъектов страны по количеству заражений остается Москва. За минувшие сутки в столице вирус подхватили 7168 человек, а выздоровели лишь 6080. Еще 74 зараженных пациента погибли. На втором месте антирейтинга ожидаемо расположился Санкт-Петербург с 2476 заболевших. Побороть инфекцию смогло почти вдвое меньшее количество людей – 1275 человек. Жертвами коронавируса в Северной столице стали 70 человек.

Напряженная эпидемиологическая обстановка и в Московской области – там симптомы ковида обнаружили у 916 человек. Поправился 561 человек, 15 пациентам не удалось справиться с болезнью.

Коронавирус в России сегодня охватил каждый регион страны. Помимо Москвы, Петербурга и Подмосковья сложная ситуация сохраняется в Нижегородской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Карелии. В топ-10 также входят Воронежская, Ростовская и Архангельская области.