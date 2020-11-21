Около 80% россиян занимаются самолечением при ОРВИ и гриппе

21.11.2020, 11:54, Разное

Порядка 80% россиян занимаются самолечением при гриппе и ОРВИ. Они предпочитают не обращаться к врачу. Опрос на эту тему провел интернет-сервис SuperJob.

Результаты социологического исследования показали, что 18% граждан сами назначают себе антибиотики в первый день, когда повышается температура и начинает болеть горло. Еще 14% отдают предпочтение иммуномодуляторам, а 24% – витаминам.

Некоторые респонденты поделились своим опытом лечения ОРВИ посредством алкоголя. Некоторые посоветовали выпивать водку со жгучим перцем. Однако эксперты не раз говорили об опасности данного способа.

Самым популярным методом оказался прием горячего чая или же молока. Некоторые употребляли корень солодки или же боярышник. Ряд россиян снижали температуру тела посредством парацетамола и аспирина.

Как заявила врач Ольга Шуппо, недопустимо самостоятельно назначать себе иммуномодуляторы, антибиотики и витамины. Все эти средства должны употребляться под контролем врача. В противном случае может произойти нарушение нормальной работы кишечника, усиливается нагрузка на печень. В домашних условиях разрешено только очищение носа и полоскание горла.