Дна больше нет

21.11.2020, 11:46, Разное

Белорусского врача и журналистку, которые честно рассказали о состоянии умирающего Романа Бондаренко, задержали и увезли в СИЗО КГБ.

19 ноября стало известно, что генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи, рассказавшего журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко.

Напомним, 11 ноября молодого человека до смерти избили люди в балаклавах, орудующие по ночам на «площади Перемен» и снимающие бело-красно-белые ленточки, просто за то, что тот вышел во двор своего дома и попытался им помешать.

Имя арестованного медика силовики не разглашают. Одной из первых о том, что в момент поступления в больницу избитый 31-летний Роман Бондаренко был трезв, медик рассказал журналистке портала Tut.by Катерине Борисевич.

Катерина Борисевич. Фото из соцсетей

Уже вечером 19 ноября белорусскую медиасферу, да и все общество, потрясла шокирующая весть: Катерину Борисевич прямо у ее дома задержали силовики, уже через полчаса в их окружении ее вывели из дома, посадили в «бусик» и увезли в КГБ. 20 ноября журналистку собираются допрашивать. Это единственное, что сейчас известно о Катерине. Об этом она сама сказала своей дочери — задержанной разрешили сделать один звонок.

«Дна больше нет», — повторяют ошеломленные новостью белорусы. В том, что и журналистка, и медик, говорившие о состоянии Романа Бондаренко, сообщили белорусам правду, никто не сомневается. А вчера вечером и сама мама умершего Романа Бондаренко разрешила СМИ обнародовать заключение медиков. В нем четко прописано, что алкоголя в крови ее погибшего сына действительно не было.

Почему и кого версия о трезвом погибшем Романе Бондаренко так категорично не устраивает, проследить нетрудно.

Вот что 19 ноября о задержанном медике сказала Генпрокуратура:

«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса tut.by, которому сказал сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом предоставил недостоверную информацию».

В этом же пресс-релизе говорится и о тяжких последствиях произошедшего, «выразившихся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении жителей к агрессии и противоправным действиям».

Речь, конечно же, идет о том, что сразу после смерти Романа Бондаренко белорусы сплотились больше прежнего. 12 ноября на «площадь Перемен» устремились тысячи неравнодушных минчан, которые принесли к месту трагедии цветы и лампады.

Минчане на акции «Я выхожу», 15 ноября. Фото: РИА Новости

Уже в воскресенье, 15 ноября, белорусы устроили акцию памяти под названием «Я выхожу». Именно эта фраза стала последними словами, которые Роман Бондаренко написал в дворовом чате перед своим последним выходом из дома. В воскресенье в городе задержали около тысячи человек, а на самой «площади Перемен» силовики устроили настоящую военную зачистку — с гранатами, жестким разгоном, арестами и уничтожением мемориала в честь Романа Бондаренко. После задержания людей на «площади Перемен» они демонстративно загрузили венки, лампады и цветы, возложенные минчанами в честь Романа, в грузовики для мусора.

Результаты лабораторного исследования крови Романа Бондаренко. Фото: «Наша Нива»

Версия о якобы пьяном Романе Бондаренко устраивает не только Следственный комитет, но и самого Лукашенко. Официальная версия СК, которую он выдвинул 13 ноября, звучит так: «Во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими, а прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения».

А вот что в этот же день о Романе Бондаренко сказал Лукашенко: «Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным.

Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу».

Выводы напрашиваются сами собой. Кстати, виновные в смерти Романа Бондаренко до сих пор так и не найдены. И это при том, что весь двор «площади Перемен» сплошь обставлен видеокамерами, да и сами жители уже выложили в Сеть множество доказательств того, кто и как в тот роковой вечер избивал Романа Бондаренко.

Фото: ЕРА

Зато задержанному медику, давшему комментарий о трезвости Романа, уже вменяют ч. 3 ст. 178 УК Беларуси («разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия»). Виновному по этой статье грозит до трех лет заключения и штраф.

В каком именно статусе находится Катерина Борисевич, неизвестно до сих пор. Мы будем следить за развитием событий.

Священнослужителям, заявившим на своих страницах в фейсбуке о недопустимости зачистки силовиками стихийного мемориала в честь Романа Бондаренко, Генпрокуратура вынесла предупреждение, обвинив их в «повышении уровня напряженности в обществе, разжигании ненависти и вражды к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов».

20 ноября Романа похоронили на Северном кладбище Минска. Попрощаться пришли тысячи белорусов. Его провожали бело-красно-белыми цветами и аплодисментами. И конечно, скандировали последние слова Романа: «Я выхожу!»

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»