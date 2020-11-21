 

Пашинян захотел провести реформу армии

21.11.2020, 11:34, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, сообщил о необходимости реформы армии после конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пашинян заявил, что необходимо «серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок», передает РИА «Новости».

«В целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил», – добавил он.

Премьер также отметил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности вооруженных сил.

В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны республики Давида Тонояна, на его должность был назначен главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян.

Армянский политолог Андраник Теванян рассказывал в комментарии газете ВЗГЛЯД о политических интригах вокруг министра обороны республики.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / В мире: Монголы помогли США нащупать слабое место Китая

22.08 / В Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка

07.08 / Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при 70-летия, Квят – 9-й

23.07 / Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов BBC и Радио Свобода

07.08 / Берлин ответил на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

30.06 / Названы самые недооцененные туристические места России

20.07 / Автобус въехал в остановку в Москве

28.10 / Искусственный интеллект научился предсказывать будущее

08.09 / Резников о жилье для переселенцев: Государство не потянет донорский подход – взять и всем подарить квартиры

01.10 / Макрон заявил о переброске боевиков из Сирии в Карабах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска