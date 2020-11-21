Колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом выдвинулась в Карабах

21.11.2020, 11:34, Новости дня

Вторая сформированная колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС сообщили, что «вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края», задействовано «35 единиц техники и около 40 человек личного состава», передает ТАСС.

Первая колонна МЧС РФ ориентировочно прибудет в Степанакерт в середине дня 21 ноября, «ей осталось пройти 70 км».

Всего сформированные МЧС автоколонны доставляют в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи – это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Напомним, первые конвои с гуманитарной помощью отправились в Нагорный Карабах 20 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с Арменией вопросы обеспечения теплом жителей Нагорного Карабаха и доложить об этом вопросе.