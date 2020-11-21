 

Мнение: Карабахские зарисовки Патрика Ланкастера

21.11.2020, 11:06, Разное

Британский военкор Патрик Ланкастер передает из Карабаха.

"Попадаем незаконно в Азербайджан".

Сожжение электростанции в Кельбаджаре.

Армяне о Ходжалы.

PS. Кстати, о военкорах. Азербайджан направил в Россию запрос относительно работы Пегова во время войны в Карабахе, где Пегова обвиняют во всяком разном. Никак не могут забыть Семену гадрутскую историю, где он дезавуировал заявления Алиева о контроле над городом. После чего на него вскоре завели уголовное дело. Разумеется, шансы на то, что Пегова кто-то выдаст Азербайджану стремятся к нулю.

PS2. Сегодня в Ереван прилетел Шойгу и уже провел переговоры с Пашиняном. Также сегодня подъедут Лавров и вице-премьеры РФ Новак и Оверчук. Это самый представительный визит в Ереван со времен прихода к власти Пашиняна. Ныне обстоятельства изменились и российское влияние в Армении, как ожидается, будет возрастать, хотя бы потому, что теперь именно Россия выступает гарантом дальнейшего существования Карабаха.

Источник: Colonel Cassad



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