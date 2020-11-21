 

“Слава богу, мне не надо это переводить”: почему переводчикам сложно с Путиным

21.11.2020, 11:02, Разное

Это сильно затрудняет работу его переводчиков, несмотря на то, что все они – профессионалы своего дела и являются сотрудниками Министерства иностранных дел. Впрочем, президент России Владимир Путин владеет немецким и английским языками и иногда выполняет всю работу самостоятельно.

Путину важно, чтобы смысл его слов был донесен до аудитории без искажений, поэтому главе государства нередко приходится поправлять переводчиков. Так, в 2006 году одна из сотрудниц сказала о пятипроцентном росте российской экономики на саммите тогда еще Большой восьмерки. А президент говорил о семи процентах.

“Надо внимательно следить за тем, что они говорят”, – отшутился тогда российский лидер.

Личный переводчик главы российского государства Алексей Садыков вспомнил, как однажды слушал речь начальника с телеэкрана, когда тот произнес “мы враскорячку стоять не умеем”.

“Слава богу, мне не надо это переводить”, – подумал тогда Садыков.

Еще одно непереводимое обращение Владимир Путин произнес на полях экономического форума в Санкт-Петербурге. Появившись перед участниками, он сказал “Вольно”. Переводчик признался, что в тот момент он растерялся. Единственное, что пришло ему в голову – английский военный термин “At ease” – единственное, что подходило по смыслу. Алексей Садыков добавил, что после этого ему даже пришлось проверять себя по словарю.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Личное: Почему красива Кристина Асмус?

31.07 / Мнение: ОАЭ запустил, Китай запустил, Америка запустила… Роскосмос тоже… направил

05.08 / Физики выяснили причину невкусного чая из микроволновки

18.08 / «Трачу минимум миллион рублей в месяц»: Анна Калашникова рассказала о своих расходах

13.11 / Мнение: Хуситы взяли Лагерь Маас

07.10 / «Оседание литосферной плиты» – определена причина экологической катастрофы на Камчатке

16.08 / Лечим их, как людей — больных, обожженных

11.07 / Мнение: ЧВКшники в Сокне

23.04 / Мнение: Тест № 9 “Психоалхимия. Разморозка”

09.08 / «Я рыдала» – Елена Захарова рассказала, как утратила половину волос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска