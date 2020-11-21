Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

21.11.2020, 11:02, Разное

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Девушке пришлось сдать несколько тестов.

Первый тест показал положительный результат. Но Медведева решила убедиться в этом и сдала еще два теста. К ее удивлению, они оказались отрицательными. Тем не менее, у 21-летней Евгении сохранялись симптомы и через несколько дней она вновь сдала анализы. На этот раз сразу несколько тестов подтвердили наличие ковида. Теперь фигуристка отправится на самоизоляцию.