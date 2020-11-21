 

Эксперты перечислили 10 верных признаков скорой поломки двигателя автомобиля

21.11.2020, 11:00, Разное

Двигатель является настолько важным агрегатом, что его часто называют сердцем автомобиля, а его поломка становится огромной проблемой для владельца. Эксперты назвали 10 точных признаков, по которым можно определить, что мотор скоро выйдет из строя.
В первую очередь, следует обращать внимание, если мотор «троит» на холостом ходу. Причиной этого является большая разница степени сжатия в цилиндрах или износе подшипников, поскольку выработанная силовая установка не может работать ровно и мягко. Подобные огрехи не сможет нивелировать никакая электроника, однако стоит помнить, что аналогичным образом отображаются также неполадки в проводке. Вторым признаком эксперты называют «черепаший» разгон, когда автомобиль теряет динамику и мощность вследствие падения компрессии иди износа поршневой системы и цилиндров.

Нередко машина использует слишком большое количество масла, это также сигнализирует о скорой поломке двигателя. Сильно изношенные приводят к большим тратам на техническую жидкость. Кроме того, автомобиль может не запускаться на «холодном» или «горячем» старте. Эта причина вызвана неполным закрытием клапанов и поломкой клапанных пружин либо трещинами в моторном блоке. При этом плавающие обороты одометра при плохом пуске являются основанием для срочного обращения на СТО. Следует обратить внимание и на слишком большой расход топлива, его вызывают прежде всего, проблемы цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Кроме того, аналогичные признаки вызываются и нарушением работы клапанов и неправильно настроенном температурном режиме. При слишком сильной детонации также следует обращаться к специалистам. Она возникает из-за перегруженного или сильного режима работы силовой установки, в этом случает раскачивание более выраженное, чем при троении.

Странные стуки в моторе могут говорить о поломке в системе шатунных подшипников. При пробитии прокладки головки блока цилиндров моторное масло может попасть в охлаждающую жидкость. В таком случае тоже вскоре придется проводить капитальный ремонт двигателя. Перегрев силового агрегата вызывается негерметичностью камер сгорания, что приводит к подвисанию клапанов и попаданию продуктов горения или масляной магистрали. И последний симптом скорой поломки мотора, – плохая компрессия. Сжатие топлива и воздуха в камерах сгорания должно иметь определенную величину, как пишет «Инфореактор», отклонение от которой сигнализирует о выходе двигателя из строя.



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