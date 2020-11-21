 

В Сети показали со всех сторон новый Samsung с аккумулятором на 7000 мА•ч

21.11.2020, 11:00, Разное

В Сети появились изображения нового смартфона от компании Samsung. Устройство с аккумулятором на 7000 мА•ч продемонстрировали со всех сторон.
Компания Samsung готовит к выпуску на международный рынок новый девайс со сверхмощной батареей. Изображения устройства обнародовал ресурс Slashleaks, как утверждают авторы публикации, грядущая новинка является смартфоном Galaxy A12. Он относится к бюджетному сегменту и рассчитан на продажи за рубежом, а не только в странах Азии.

Главной особенностью гаджета станет объемный аккумулятор, его емкость составляет 7 тысяч мАч. Также в новом аппарате будет установлена тройная камера со вспышкой, расположенная в квадратном блоке с закругленными углами. Каким будет разрешение ее объективов, как и в случае селфи-камеры, пока не известно. Сканер отпечатка пальца производитель вынес на боковую грань, также в аппарате можно ожидать наличие традиционного разъема для наушников в 3,5 миллиметра. Несмотря на то, что информации о размере и разрешения экрана отсутствуют, эксперты утверждают, что смартфон оснастят ЖЖ-панелью дисплея.

Согласно результатам тестов на сервисе бенчмаркинга Geekbench, аппарат оснащен 3-гигабайтным модулем оперативной памяти. Дополнять его будут два варианта флэш-накопителя, вместительностью в 32 и 64 гигабайта. Как видно из опубликованных изображений, еще одним преимуществом нового смартфона от южнокорейской компании Samsung станут цветные бамперы. Будет ли этот аксессуар продаваться вместе с устройством, или его необходимо будет покупать отдельно, пока не ясно. Также отсутствуют данные о стоимости девайса и дате его появления на полках магазинов.



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