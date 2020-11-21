Рита Дакота рассказала о подарках возлюбленного

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21.11.2020, 11:00, Разное

Популярная певица Рита Дакота пояснила о подарках, которые делает ей возлюбленный Федор Белогай. По словам артистки, с самого начала отношений в паре сложилась традиция удивлять друг друга различными презентами.
После съемок клипа «Новые линии» на Новый год Рида Дакота получила от возлюбленного тяжелую коробку, в которой было много подарков. Там находились кристаллы для медитаций, блокноты для записи песен, сертификат на татуировку, о которой артистка никому не рассказывала. Также избранник подарил исполнительнице прыжок с парашютом, от которого она получила массу впечатлений.

Сама же певица дарила Федору Белогаю лимитированную колонку, которую в течение нескольких дней по спецзаказу расписывал уличный художник. Каждая фраза на девайсе говорила об отношениях пары. Также Дакота дарила избраннику особенные для него съемки, о которых он расскажет позже своей аудитории.

Недавно у Федора Белогая был день рождения. Эту дату Дакота хотела сделать особенной, поэтому из Москвы запустила процесс организации праздничной вечеринки в Петербурге. Пара посетила частную экскурсию в Эрмитаже, а вечером устроила банкет с друзьями.



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