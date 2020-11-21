Пандемия COVID-19 затянется еще на шесть – восемь месяцев – Гейтс

21.11.2020, 10:48, Новости дня

Борьба с COVID-19 затянется еще минимум на шесть – восемь месяцев, но после этого мы увидим “свет в конце тоннеля”. Такое мнение высказал американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс в интервью The Daily Beast, опубликованном 20 ноября.

Он подчеркнул, что человечество ждет очень суровая зима. По его словам, в холода, когда люди больше находятся в помещении, вирус размножается активнее. Гейтс также подчеркнул, что люди уже испытывают некую усталость от пандемии и обязательных противоэпидемических мер.

“В течение следующих шести – восьми месяцев новости [будут] в основном плохими. После этого объем вакцины увеличится, и в конце тоннеля загорится свет”, – сказал он.

В августе Гейтс предположил, что богатые страны поборют пандемию коронавируса в первой половине следующего года благодаря “временной” вакцине.

А в сентябре миллиардер отметил, что по его мнению, пандемия полностью прекратится в 2022 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразилось 57,56 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,9 млн.